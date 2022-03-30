Сегодня, 30 марта, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу в решающем седьмом матче серии над омским «Авангардом» — 4:0 и выиграли серию 4-3. Магнитогорский клуб вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, где в южноуральском дерби встретится с челябинским «Трактором», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Ключевым в седьмом матче серии стал первый период, в котором «южноуральцы» забросили две безответные шайбы. Их авторами стали Андрей Чибисов и Филипп Майе. Во втором отрезке матча «Магнитка» усилиями Джоша Карри смогла довести преимущество до трех шайб. В третьем периоде защитник «Металлурга» Алексей Маклюков покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову. Южноуральцы сумели выстоять. В самой концовке встречи Григорий Дронов забросил четвертую шайбу в пустые ворота соперника. Магнитогорцы впервые в серии одержали «сухую» победу. 41 сэйв совершил вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин.
Таким образом в серии «Магнитки» и «Авангарда» был установлен новый рекорд результативности Кубка Гагарина. Команды на двоих забросили 51 шайбу за семь матчей. Ранее рекорд принадлежал «Трактору» и «Барысу». В 2013 году команды смогли забросить 47 шайб по итогам семи матчей.
«Магнитка» выбила из розыгрыша Обладателя Кубка Гагарина 2021. В финале Восточной конференции «Металлург» в южноуральском дерби встретится с челябинским «Трактором». Первые поединки серии пройдут в Магнитогорске. На Западе в финальном матче конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА.
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