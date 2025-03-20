В Челябинской области житель села собирается проехать на велосипеде 11 000 км за 80 дней

Велопробег он посвятит 80‑летию Победы и своему деду — участнику Великой Отечественной войны

От Санкт-Петербурга до Владивостока планирует проехать на велосипеде за 80 дней житель села Коелга из Еткульского района Алексей Ильмухин. Он сам разработал проект маршрута «Вся Россия», чтобы посвятить его 80-летию Победы. Велосипедист собирается посетить два города-героя, четыре города воинской славы и семнадцать городов трудовой доблести. Зачем ему все это надо — выяснял корреспондент ИА «Первое областное».

У Алексея Ильмухина хорошая физическая подготовка, он неоднократно совершал дальние велопутешествия, но в этот раз решился на беспрецедентный шаг — проехать почти всю Россию — от Санкт-Петербурга до Владивостока. И посвятить пробег 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поэтому сейчас он усиленно тренируется, готовится к старту — продумывает логистику маршрута, прорабатывает различные моменты, связанные с оснащением велосипеда, экипировкой, питанием в пути, обслуживанием транспортного средства, его ремонтом и так далее.

«Я остановлюсь в 25 городах России и в каждом из них посещу мемориалы Великой Отечественной войны, проведу встречи с ветеранами, героями СВО, организую с командой массовые спортивные, культурно-оздоровительные и другие мероприятия. Важно помнить, что патриотизм — это не только слова, но и действия, которые мы можем предпринять для поддержки и сохранения памяти о наших героях», — рассказал Алексей Ильмухин корреспонденту ИА «Первое областное».

Стартовать он планирует в начале мая из Санкт-Петербурга. На его пути будут пролегать Новгород, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань… В родном регионе он сделает остановки в Златоусте и Челябинске, после чего дальше последует на восток.

«В 2013 году я впервые решился на дальнее велопутешествие, когда захотел осуществить свою мечту и побывать на озере Байкал. Тогда у меня было мало опыта, многое делал наобум. В 2022-м я созрел для того, чтобы проехать через всю Россию. Но тогда не было достойной идеи. А теперь я готов к такому амбициозному проекту. Получил нужные знания, как грамотно подготовиться к такому маршруту и с пользой для здоровья преодолеть весь этот путь», — подытожил Алексей Ильмухин.

Есть у жителя Коелги и личные мотивы. Его дед, Алексей Михайлович, защищал нашу страну от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Таким образом южноуралец хочет почтить его память. Ежедневно Алексей будет преодолевать около 150 километров, проезжая через пять климатических зон, восемь часовых поясов и шесть федеральных округов.