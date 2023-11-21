В Челябинской области выявят сильнейших киберспортсменов среди студентов

В ЮУрГУ проведут состязания в дисциплине тактический трехмерный бой

В ближайшие выходные, 25 ноября, на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ пройдут соревнования по компьютерному спорту в дисциплине «Тактический трехмерный бой». Лучшим студентам предстоит сразиться в игре Counter Strike 2. Впервые состязания по киберспорту вошли в программу проведения областной Универсиады вузов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Компьютерный спорт за минувший год сделал заметный рывок в развитии в Челябинске. Наш город стал вторым в России и первым на Урале, открывшим у себя кибершколу. В классе, где идут занятия, есть профессиональное оборудование, которое позволяет спортсменам качественно готовиться для побед в соревнованиях любого уровня. Приятно, что базой проведения соревнований областной универсиады стал наш институт», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Тактический трехмерный бой — дисциплина компьютерного спорта, где для соревнований используется командная видеоигра, выступающая симулятором тактического боя. Каждый участник команды, осуществляя управление своим объектом, взаимодействует с участниками своей команды с целью достижения поставленной задачи.

Вид программы CS-2 (Counter-Strike) входит в эту дисциплину киберспорта. Матчи пройдут по олимпийской системе на выбывание в формате Lan. Каждая встреча проходит в формате БО1 (игра до победы на одной карте), финальный матч состоится в серии до двух побед.