В Челябинской области состоится финал областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица»

Состязания примет Еткульский район

В Еткульском районе завтра, 25 февраля, состоится торжественное открытие финальных соревнований сельских зимних спортивных игр «Уральская метелица». В этом году спартакиада пройдет по десяти видам спорта, сообщают организаторы соревнований.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в этом году зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица» состоится в Еткульском муниципальном районе. Спартакиада пройдет по следующим видам спорта: хоккей с шайбой среди мужчин, мини-футбол среди мужчин и женщин, многоборье «ГТО», гиревой спорт, соревнования спортивных семей, стрельба руководителей, лыжные гонки, шашки, шахматы.

«В Челябинской области сильны спортивные традиции в сельской местности, и мы продолжаем их сохранять и развивать. Каждый год „Уральская метелица“ объединяет любителей спорта и здорового образа жизни более чем из двадцати муниципальных районов нашей области, становится настоящим праздником и площадкой для честной борьбы и ярких побед. В этом году ждем от спортсменов новых достижений, реализации целей и, конечно, захватывающих поединков», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Финальные соревнования спартакиады пройдут с 25 по 27 февраля. Торжественное открытие состоится 25 февраля в 14:00 часов в местном Дворце культуры. В Челябинской области «Уральская метелица» начала проводиться с 2004 года. В ней принимают участие около 2000 спортсменов из 22 муниципальных районов Челябинской области.