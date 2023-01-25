В Челябинской области сформировали сборную по смешанным единоборствам

Лучшие спортсмены региона отбирались на соревнованиях в Южноуральске

«Мы выявили сильнейших спортсменов региона. Уверен, что они будут достойно представлять нашу область на УрФО. В сборную Челябинской области по ММА вошли бойцы, занявшие два первых призовых места в каждой весовой категории»,

— рассказал президент федерации СБЕ (ММА) Челябинской области Данила Кузьмин.

«В прошлом году стал победителем УрФО, верю, что и в этом году возьму первое место. Тогда я использовал коронный прием — вертушку, поэтому бой закончился техническим нокаутом. В финале первенства Челябинской области удар не получился, уступил. Было тяжело, думал, что уже в третьем раунде все закончится, но не получилось. Силы кончились, вытаскивал на характере»,

— отметил призер первенства Челябинской области Денис Стешов.