В Челябинской области сформировали сборную по смешанным боевым искусствам, которая представит регион на чемпионате и первенстве УрФО. Лучших бойцов отбирали на трех областных турнирах в Южноуральске. За возможность выступить за сборную области боролись 152 спортсмена, сообщает региональный Минспорт.
В Южноуральске в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли три турнира: чемпионат Челябинской области среди мужчин; первенство Челябинской области среди юношей и юниоров; открытое областное соревнование среди женщин, юниорок и девушек. В турнирах приняли участие бойцы из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Южноуральска, Троицка и Каслей.
«Мы выявили сильнейших спортсменов региона. Уверен, что они будут достойно представлять нашу область на УрФО. В сборную Челябинской области по ММА вошли бойцы, занявшие два первых призовых места в каждой весовой категории», — рассказал президент федерации СБЕ (ММА) Челябинской области Данила Кузьмин.
Чемпионат и первенство Уральского федерального округа состоятся 3 марта в Тюмени. Соревнования пройдут среди юношей 12—15 лет и мужчины. Юниоры и юноши 16—17 лет будут бороться за выход на первенство России, который в пройдет Челябинске с 10 по 13 марта.
«В прошлом году стал победителем УрФО, верю, что и в этом году возьму первое место. Тогда я использовал коронный прием — вертушку, поэтому бой закончился техническим нокаутом. В финале первенства Челябинской области удар не получился, уступил. Было тяжело, думал, что уже в третьем раунде все закончится, но не получилось. Силы кончились, вытаскивал на характере», — отметил призер первенства Челябинской области Денис Стешов.
чемпионата и первенства мира по смешанному боевому единоборству ММА. Редакция ИА «Первое областное» рассказала о том, как зародилось ММА в Челябинской области, сколько спортсменов в клубах и городах региона им занимается, а также вспоминает, какие крутые турниры по смешанным боевым единоборствам принимала южноуральская столица за почти десять лет развития этого вида спорта.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес