В Челябинской области сформировали сборную по смешанным боевым искусствам, которая представит регион на чемпионате и первенстве УрФО. Лучших бойцов отбирали на трех областных турнирах в Южноуральске. За возможность выступить за сборную области боролись 152 спортсмена, сообщает региональный Минспорт.

В Южноуральске в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли три турнира: чемпионат Челябинской области среди мужчин; первенство Челябинской области среди юношей и юниоров; открытое областное соревнование среди женщин, юниорок и девушек. В турнирах приняли участие бойцы из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Южноуральска, Троицка и Каслей.

«Мы выявили сильнейших спортсменов региона. Уверен, что они будут достойно представлять нашу область на УрФО. В сборную Челябинской области по ММА вошли бойцы, занявшие два первых призовых места в каждой весовой категории», — рассказал президент федерации СБЕ (ММА) Челябинской области Данила Кузьмин.
Чемпионат и первенство Уральского федерального округа состоятся 3 марта в Тюмени. Соревнования пройдут среди юношей 12—15 лет и мужчины. Юниоры и юноши 16—17 лет будут бороться за выход на первенство России, который в пройдет Челябинске с 10 по 13 марта.

«В прошлом году стал победителем УрФО, верю, что и в этом году возьму первое место. Тогда я использовал коронный прием — вертушку, поэтому бой закончился техническим нокаутом. В финале первенства Челябинской области удар не получился, уступил. Было тяжело, думал, что уже в третьем раунде все закончится, но не получилось. Силы кончились, вытаскивал на характере», — отметил призер первенства Челябинской области Денис Стешов.
Станет ли Южный Урал одним из центров развития ММА в России?
Добавим, что Челябинск претендует на проведение чемпионата и первенства мира по смешанному боевому единоборству ММА. Редакция ИА «Первое областное» рассказала о том, как зародилось ММА в Челябинской области, сколько спортсменов в клубах и городах региона им занимается, а также вспоминает, какие крутые турниры по смешанным боевым единоборствам принимала южноуральская столица за почти десять лет развития этого вида спорта.