Станет ли Южный Урал одним из центров развития ММА в России?

В регионе готовятся в третий раз принять престижный турнир по смешанному боевому единоборству

Встреча главы региона Алексея Текслера с президентом международной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Керритом Брауном и руководителем Союза ММА России Радмиром Габдуллиным позволяет с осторожной уверенностью говорить о возможности проведения в 2023 году чемпионата и первенства мира среди юниоров.



Основания претендовать на это право у региона весомые: в 2023 году в Челябинске будет построена «РМК-Арена» — многофункциональный спортивный комплекс. Турнир может укрепить позиции Челябинской области как одного из центров развития боевых единоборств в стране, а местным руководителям — перезагрузить систему подготовки высококлассных бойцов.



Региональный президент основал...

Челябинская область стала одним из первых регионов в России, который официально стал развивать смешанное боевое единоборство ММА (в переводе с английского — Mixed Martial Arts). Более того, мало кто знает, что наша региональная федерация появилась даже раньше, чем общероссийская. Так, в Челябинской области Федерация СБЕ ММА была зарегистрирована 17 апреля 2012 года, а Союз ММА России — 16 мая этого же года.



Идейным вдохновителем и бессменным руководителем СБЕ ММА на Южном Урале все эти годы является Валерий Полишевский. Именно благодаря ему смешанное боевое единоборство в регионе получило широкое развитие, был организован клуб «РЕМ-93», который стал одним из ведущих в стране. Ему удалось сплотить вокруг себя единомышленников и сподвижников, создать мощный кулак из дружной команды тренеров и спортивных функционеров.



Результаты такой всесторонней и кропотливой работы видны невооруженным глазом — наши бойцы неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, команда стабильно входит в топ лучших на всероссийских соревнованиях, а в регионе создана целая сеть секций и клубов, где дети бесплатно тренируются и постигают азы этого боевого вида спорта.



«В то время я еще был спортсменом, совмещал карьеру с тренерской деятельностью и не мог реально оценить тот объем работы, который провел Валерий Николаевич со своей командой. А сейчас пришло понимание того, что был проведен титанический труд. Именно тогда, в первые годы существования Федерации были заложены основы развития и та система, которая позволяет нам сейчас держать высокий уровень», — считает вице-президент региональной Федерации СБЕ ММА Данила Кузьмин.





На сегодняшний день на территории Челябинской области открыты 13 филиалов федерации с 17 спортивными залами в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Карталах, Златоусте, Сатке, Каслях и др. Со спортсменами занимаются 12 лицензированных тренеров. В общей сложности в регионе сейчас занимаются около 1000 спортсменов.

...а «Последний император» поддержал

Одним из важных факторов по привлечению ребят к ММА стало проведение крупных турниров в регионе. Федерация сделала ставку на проведение таких состязаний и не прогадала. Именно после них отмечался всплеск интереса у юных спортсменов к этому виду спорта.

Наиболее показательным в этом плане стал чемпионат России, который доверили провести в Челябинске в 2013 году. На эти соревнования прибыл и тогдашний президент Союза ММА России Федор Емельяненко, что еще больше усилило эффект и придало турниру звездный статус. На ЧР-2013 успешно выступили и южноуральцы, завоевав 4 медали. Две бронзовые медали в активе Виталия Макиева и Урузмага Чельдиева. Но в центре внимания были два других бойца челябинского клуба «РЕМ-93». Финальный бой в самой престижной, супертяжелой, весовой категории стал украшением турнира. Здесь встретились одноклубники чемпион Европы Михаил Газаев и Знаур Хетагуров. Победу одержал Знаур, а Михаил стал обладателем серебряной медали.



«Мне понравились поединки, большинство из них получились зрелищными и интересными. Но еще больше меня поразила и порадовала реакция зрителей. Видно, что в Челябинске любят боевые единоборства, разбираются в них. И сама организация турнира была настолько профессиональной, что складывалось впечатление, будто находишься на крупнейшем турнире в Америке или Японии. Мы готовы поддержать ММА в Челябинске и дать ему все возможности для роста», — скажет тогда «Последний император» Федор Емельяненко.

Кстати, в рамках этого турнира во Дворце спорта «Юность» был открыт и современный зал единоборств. Просторная и современная база для тренировок в центре города сыграла важнейшую роль в становлении и развитии бойцов высокого уровня.



Мастер-классы чемпионов и Рой Джонс на разогреве

Не менее масштабным и грандиозным стал чемпионат России, прошедший в Челябинске и в 2018 году. Причем, в этот раз организаторы провели состязания как среди любителей, так и профессионалов. В общей сложности на ринг вышли более полутора сотен спортсменов, которые боролись за право попасть в национальную команду для участия в чемпионатах мира и Европы.



В этот раз на турнир прибыл не только Федор Емельяненко, но и действующий на тот момент чемпион мира Хабиб Нурмагомедов. И хотя результаты хозяев соревнований в этот раз были поскромней, это не испортило общее впечатление от большого спортивного события.

В разные годы в Челябинске были проведены и ряд других крупных турниров. Так, в 2013 году, например, очень ярким и запоминающимся стали бои профессионалов Diamond Fight. Тогда для южноуральцев мастер-классы провели олимпийский чемпион по борьбе Бувайсер Сайтиев и многократный чемпион мира по грэпплингу и ММА Джефф Монсон. Кроме того, на ринг вышел Рой Джонс-младший. Вот только знаменитый боксер не надевал перчатки, а выступил с музыкальным номером.

Большим событием стало проведение и в 2015 году Суперкубка России по ММА. В каждой весовой категории встретились победители чемпионатов и кубков страны.



«А ведь были еще и три чемпионата УрФО, уровень организации которых соответствовал самым высоким стандартам. Все эти турниры сыграли колоссальную роль в развитии и становлении ММА в регионе. Работа в этом направлении позволила утвердиться и самой Федерации. Нашу организацию дважды признавали лучшей в России», — добавляет Данила Кузьмин.

Урал в тройке сильнейших

Нельзя сказать, что многочисленные успехи южноуральских бойцов на российской и международной арене были обусловлены ростом мастерства местных спортсменов. Да, доморощенные сильные бойцы появлялись, достигали определенных успехов, но все же «локомотивами» прогресса стали спортсмены, приглашенные из других регионов атлеты. Они заключали контракты с местной Федерацией, получали все необходимое для успешного прохождения учебно-тренировочного процесса и с блеском подтверждали свое мастерство на чемпионатах мира и Европы.

О Михаиле Газаеве и Знауре Хетагурове сказано было уже выше. Помимо них, на международном уровне заявили о себе Мурад Рамазанов, Омар Нурмагомедов, Артур Зайнуков, Гаджи Рабаданов, Курбан Тайгибов, Гаджимурад Заваев, Магомед Шахрудинов, Ислам Омаров и другие. Среди последних можно выделить успех Марии Ширкановой, ставшей чемпионкой Европы в этом году.

ММА в России сегодня успешно развивается во многих регионах, однако центры его развития — в Москве и Северо-Кавказском федеральном округе. Именно в этих двух регионах сосредоточены наиболее сильные бойцы. Однако в последние 2-3 года достойную им конкуренцию оказывают спортсмены Уральского федерального округа. Основу сборной составляют ребята из ХМАО, Челябинской и Свердловской областей. На последних трех чемпионатах страны сборная УрФО занимала третье место в командном зачете.

Президент региональный Федерации СБА ММА Валерий Полишевский из-за проблем со здоровьем на некоторое время вынужден был принимать не самое активное участие в деятельности организации. В этой связи большая ответственность и нагрузка легла на его помощников, которые постарались не только сохранить, но и приумножить достижения южноуральского ММА.

«У нас есть системный подход в выполнении поставленных задач, группа инициативных и активных людей, помогающих оперативно решать актуальные вопросы. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что мы сможем организовать и провести чемпионат и первенство мира на высочайшем уровне. Кроме того, к счастью, Валерий Николаевич пошел на поправку и горит желанием вернуться к активной работе. С его помощью и поддержкой мы сделаем так, чтобы предстоящие международные соревнования по ММА стали для южноуральцев большим спортивным событием», — заключает Данила Кузьмин.

Разумеется, говорить о том, что Челябинск в 2023 году примет у себя два крупных международных турнира пока преждевременно — официального решения еще не принято. Но появление уже в 2023 году в столице региона РМК-Арены дает несомненный козырь нашему городу в борьбе за право провести эти статусные соревнования. Нельзя забывать и о том, что российские бойцы являются одними из лидеров на мировом уровне, а Союз ММА России — одной из ведущих организаций. Наконец, Челябинск уже доказал, что может организовать соревнования на высоком уровне. Почему бы не подтвердить это еще раз?