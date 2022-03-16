В Челябинской области пройдут состязания по конному спорту «Весенний праздник»

На базе конноспортивного комплекса «Рифей» состоится турнир по выездке

В конноспортивном комплексе «Рифей» Челябинской области с 17 по 19 марта состоятся открытый чемпионат и первенство региона по выезде «Весенний праздник». В турнире примут участие сильнейшие 150 спортивных пар из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска и Копейска, сообщают организаторы соревнований.

По словам организаторов, в состязаниях выступят как юные всадники, так и взрослые спортсмены. Хозяев турнира представит победительница всероссийских соревнований, лидер сборной Челябинской области по выездке Юлия Борушко. Помимо нее заявлены на состязания более опытные спортсменки Влада Ульянкина и Валерия Воронкова.

В субботу, 19 марта, в дисциплине «Манежная езда» выступит челябинская команда троеборцев, которая готовится представлять Южный Урал на летней Спартакиаде учащихся России. Начало соревнований в 09:00. Вход свободный.