В Челябинской области пройдет тренерский семинар «Движение вверх»

Специалисты проведут теоретический и практический курсы для всех желающих

Региональная федерация баскетбола выступила с инициативой провести семинар для тренеров. 8 сентября в Миассе в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке министерства спорта РФ пройдет один из региональных семинаров для тренеров по баскетболу «Движение вверх», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Программа семинара включает три теоретических и три практических занятия. Спикерами выступят: Дмитрий Федосеев — четырехкратный чемпион женской суперлиги-1, тренер ФИБА, полпред ректора ЮФУ по спорту; Максим Шарафан — тренер года в Единой лиге ВТБ, чемпион Молодежной лиги ВТБ, руководитель тренерского направления академии «Движение вверх».

Расписание семинара:

10:00 — 10:45. Различные подходы к планированию тренировочного процесса. Лекция.

10:45 — 11:30. Средства подготовки баскетболистов на разных этапах. Лекция.

11:30 — 12:15. Компетенции тренера. Лекция.

12:15 — 13:00. Перерыв.

13:00 — 13:50. Игровой метод в обучении защитным действиям. Практика.

13:50 — 14:40. Работа ног на ведении мяча. Практика.

14:40 — 15:30. Личный прессинг по всей площадке Run and jump. Практика.

15:30 — 15:45. Вручение сертификатов.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация студенческого баскетбола, Федерация баскетбола Челябинской области и академия «Движение вверх». Участие для всех желающих бесплатное. Семинар пройдет в спортивном комплексе «Экотайм» по адресу: г. Миасс, ул. Набережная, 29. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Начало семинара в 10:00, регистрация участников в 09:30.

Автор: Степан Тимощук