В Челябинской области пройдет региональная «Золотая шайба»

Юные хоккеисты выявят сильнейшего в Троицке

Молодые хоккеисты Челябинской области определят сильнейшего в региональном турнире «Золотая шайба». Соревнования пройдут в Троицке с 26 января по 26 февраля. На льду сразятся городские и сельские команды 2006—2007, 2008—2009 и 2010—2011 годов рождения.



В каждой возрастной группе соревнования пройдут в два этапа. На первом из них команды будут разделены на группы, где по круговой системе определят тех, кто выйдет в финальную стадию. Уже там станут известны победители и призеры.

«Победители турнира получат право представлять Челябинскую область на всероссийских соревнованиях „Золотая шайба“ имени Анатолий Тарасова, где коллективы области показывают хорошие результаты. К примеру, в 2020 году хоккейная команда „Челябинские волчицы“ стала бронзовым призером среди девушек 2008—2010 годов рождения. Кроме того, призерами соревнований становились челябинский ХК „Урал“, девушки 2006—2007 годов рождения, и ХК „Майнер“, юноши 2006—2007 годов рождения из Верхнеуральского муниципального района»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что в текущем году «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова посвящена 90-летию комплекса ГТО. В связи с текущей эпидобстановкой матчи пройдут без зрителей, однако для болельщиков будут предусмотрены онлайн-трансляции.