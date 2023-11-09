В челябинском креативном кластере Svoboda2 11 ноября состоится первый в истории чемпионат Челябинской области по сквошу. Регистрация на соревнования проходит до 10 ноября, сообщает региональный Минспорт.
Сквош — это разновидность тенниса, в которой вместо сетки — стена. Игроки, находящиеся с одной стороны, отбивают мяч друг другу от этой стены. Сквош достаточно популярен по всему миру, имеет свой профессиональный тур, рейтинговую систему и официально включен в программу летней Олимпиады 2028 года.
В нашем регионе сквош пока малоизвестен, на данный момент есть всего два клуба в Магнитогорске и Челябинске. Первый чемпионат Челябинской области пройдет в креативном кластере Svoboda2, где чуть больше года назад открылся профессиональный сквош-клуб.
В нем есть три крытых корта, которые устанавливали под контролем зарубежных специалистов. Площадка сертифицирована Федерацией сквоша России, поэтому на ней разрешено проводить профессиональные соревнования всероссийского и международного уровня.
Турнир пройдет 11 ноября в 12:00. Зарегистрироваться на состязания можно по ссылке до 10 ноября в 15:00.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города