Сквош за ЗОЖ: челябинские леди нашли альтернативу фитнесу

Игра с ракетками и маленьким мячиком помогает им сжигать калории и тренирует зрение

Челябинские девушки нашли себе новое увлечение, которое не только помогает им держать себя в тонусе и поддерживать хорошую физическую форму, но и тренирует зрение, координацию движений и даже улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Мы посетили тренировку спортсменов в челябинском сквош-клубе. И пришли к выводу, что этим видом спорта можно начинать заниматься с нуля даже тем, у кого нет серьезной физической подготовки.

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Сквош-клуб хоть и находится в центре города, но без точной геолокации найти его не так-то просто. Нужно немного побродить по территории Центра креативных индустрий Svoboda2, прежде чем обнаружить вход в спорткомплекс. Кстати, он небольшой, но уютный.

В вестибюле — столики и мягкие кресла, рядом с ними — кофемашина и вкусняшки. Здесь в перерывах между играми спортсмены могут отдохнуть и подкрепиться. А еще стать зрителями: перед ними открывается хороший обзор и можно наблюдать за тем, как тренируются их коллеги.

Сквош — очень энергозатратный и технически непростой вид спорта. В большей степени напоминает теннис или бадминтон. Разница лишь в том, что в этих олимпийских дисциплинах участники перебрасывают снаряды (мяч или волан) через сетку, а в сквоше спортсмены отбивают мячи рикошетом от стены.

В этом и есть главная «фишка» сквоша: во время матча игроки используют все четыре стены (боковые, фронтальную и заднюю). И если в теннисе удар, улетевший за линию, считается аутом, то в сквоше он отскакивает от боковой стены, а игроки продолжают матч. Это и делает игру максимально динамичной. Специалисты подсчитали, что за 1 час активной тренировки человек «сжигает» около 1000 килокалорий.

«А еще здесь мяч небольшого диаметра, и летит он с большей скоростью! То есть игроку нужно оперативно принимать решения, максимально быстро двигаться по площадке. Мозг работает как компьютер, обрабатывая информацию во время поединка. Кроме того, офтальмологи рекомендуют занятия сквошем тем, у кого есть проблемы со зрением», — рассказывает автору строк Екатерина Забровская.

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Кстати, Екатерина — одна из самых успешных сквошисток Челябинской области. Пришла в этот вид спорта случайно: увидела в соцсетях фотографии знакомого, который поделился с окружающими своим увлечением. Это ее заинтересовало, стала изучать правила игры в интернете, а затем и сама решилась попробовать себя в ней. Занимается сквошем она уже около полутора лет.

Екатерина Забровская еще и успешная бизнес-леди, работает управляющей персоналом в крупной медицинской организации. Вечерние тренировки помогают ей держать себя в тонусе и, как признается сама Екатерина, «разгружать свой мозг от рутины на работе». Супруг в ее увлечение не вникает, ему сквош безразличен. Да и дети (им 13 и 16 лет) к этому виду спорта особого интереса тоже не проявили.

«Многие ошибочно полагают, что сквош — это дорогое удовольствие. Но это не так! Скажем, цены на персональные тренировки по теннису, гольфу или горным лыжам будут выше. Пожалуй, лишь на начальном этапе затраты на занятия сквошем могут показаться высокими, потому что нужно оплатить услуги тренера, который расскажет об особенностях игры, покажет на практике, как в нее играть», — добавляет Екатерина Забровская.

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Демократичность — вот еще одно из главных достоинств сквоша. Здесь, конечно, пригодится хорошая физическая подготовка и скоростная выносливость, но еще важнее играть с головой: побеждает тут не тот, кто сильнее бьет ракеткой по мячу, а кто делает это хитро и рационально.

Возможно, поэтому на площадке могут между собой играть и иметь практически равные шансы на победу как юные ребята, так и опытные ветераны. В подтверждение этих слов вижу на одном из кортов, как зарубились в матче отец с сыном.

Вот, к слову, совет родителям, как можно полезно провести время с детьми. В том числе с самыми маленькими. Знакомьтесь: это Юлия Кудрякова с юной дочуркой. Мама этого прекрасного создания сама профессионально занимается сквошем, а еще помогает освоить навыки этой игры всем желающим. И частенько берет свою трехлетнюю девочку на работу.

«Надо же кому-то мое дело продолжить! Она уже может держать в руках ракетку, пытается мячики отбивать. Мне кажется, у нее это неплохо получается. По крайней мере, интерес к сквошу у нее есть», — не без гордости говорит Юлия Кудрякова.

Она занимается сквошем уже около двух лет. Говорит, что тренировки помогли ей быстро привести себя в физическую форму после родов. У нее есть повод для гордости: есть опыт игры с одним из сильнейших игроков сквоша, первой ракеткой России Владом Титовым. Он приезжал как-то в Челябинск, делился опытом и мастерством с местными игроками.

«Классно было сыграть в паре с таким мастером! Нравится также уровень мастерства, который показывают Дарья Христолюбова и Виталий Емельянов из Екатеринбурга. Вообще, российские спортсмены достойно выступают на международной арене. Но и наши челябинские ребята готовы бороться за самые высокие места на национальных чемпионатах», — считает Юлия Кудрякова.

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Еще один тренер челябинского сквош-клуба, Наталья Любимова, считает, что начинать играть в сквош никогда не поздно. И при желании за год-полгода тренировок можно добиться того, чтобы стать, к примеру, победителем областных соревнований.

«В нашем виде спорта даже физическая сила не нужна. Главное — слушать тренера, понимать смысл и стратегию игры. Приятно видеть эмоции людей и то, как они сами видят свой прогресс в игре. У них появляется азарт и стремление двигаться дальше, ставить новые задачи и успешно их решать», — рассказывает Наталья.

Подтверждает ее слова Дарья Ватолина. Она работает в банке, а сквошем занимается около восьми месяцев. Работодатель как-то отправил ее в Египет в служебную командировку, а там как раз проходил чемпионат мира по сквошу. Челябинка своими глазами увидела игру топовых звезд, еще больше полюбила этот вид спорта и узнала, к чему нужно стремиться.

«Я раньше бегом занималась на профессиональном уровне, потом регулярно ходила в тренажерный зал. Но все эти тренировки не идут ни в какое сравнение с тем, как проходят занятия на площадке для сквоша. Это могут понять разве что люди, которые играли в теннис или бадминтон», — добавляет Дарья.

Кстати, предстоящие новогодние каникулы — хорошая возможность выделить время и попробовать для себя что-то новое. Тем более что челябинский сквош-клуб начинает свою работу уже с 2 января.

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».