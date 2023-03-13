В Челябинской области состоится юбилейный Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду. Мероприятие пройдет 25 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина». На старт состязаний выйдут команды правительства региона, глав городов и районов области, предприятий, банков, СМИ, туристических компаний и спортсмены, сообщает региональный Минспорт.
Отличительной особенностью горнолыжного фестиваля является то, что в нем принимают участие любители спорта: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации.
«За все время проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: „Связь поколений — здоровый образ жизни», — отметил председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.
В Кубке губернатора примут участие юные и взрослые спортсмены. Все участники получат памятные грамоты, а победители — уникальные медали. Самый главный приз — это сам Кубок.
Кубок губернатора — это переходящий трофей, который получает команда — представитель одного из уровней власти. Кроме грамот, медалей и Кубка участники получат ценные призы от партнеров мероприятия.
Помимо захватывающей спортивной части, гости фестиваля насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, диджей, аниматоры, а развлекать всех будет ведущий, приготовивший несколько интересных конкурсов.
Программа соревнований:
7:30 — регистрация участников (согласно присланной предварительной заявке).
9:00 — старт детских соревнований.
11:00 — конкурс и чаепитие для детей.
11:30 — Церемония торжественного открытия «XX Кубка губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду».
11:45 — Церемония торжественного награждения детей.
12:00 — просмотр трассы и разминка участников.
12:30 — Старт команд в номинациях.
16:00 — Церемония торжественного награждения команд по номинациям, сноубордистов.
Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно на сайте горнолыжного комплекса «Солнечная долина».
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