В челябинских новостройках открылись новые спорткомплексы

Об этом объявила мэр Наталья Котова

«Объекты частные, но выполняют очень важную социальную задачу, поскольку теперь приверженцев здорового образа жизни в нашем городе будет еще больше»,

— говорит Наталья Котова.