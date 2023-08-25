В Челябинске открыли два новых спортивных комплекса. Один появился в жилом комплексе «Вместе», а второй открыли на месте заброшенного недостроя в районе ДК ЧТПЗ. Об этом сегодня, 25 августа, в своем телеграмм-канале рассказала мэр Наталья Котова.
«Объекты частные, но выполняют очень важную социальную задачу, поскольку теперь приверженцев здорового образа жизни в нашем городе будет еще больше», — говорит Наталья Котова.
Многофункциональный спорткомплекс H2O появился в ЖК «Вместе», в районе АМЗ. В нем присутствует бассейн, которой был сильно нужен жителем района. В спорткомплексе «Новый фитнес» множество залов, а самый большой из них составляет 1000 кв. м.
Добавим, что накануне в Магнитогорске завершились строительные работы во дворах домов на улице Карла Маркса, 124 и 148/2. Там хоккейный клуб «Металлург» совместно с ПАО «ММК» откроет две новые универсальные спортивные площадки, которые зимой будут превращаться в хоккейные коробки.
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