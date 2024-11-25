В Челябинске завершили этап реконструкции стадиона имени Колющенко

А зимой здесь зальют каток для всех желающих

Новое футбольное поле с искусственным газоном, обновленные зрительские трибуны и мачты для освещения — это и многое другое появилось на стадионе имени Колющенко в Челябинске. Глава города Алексей Лошкин сообщил, что здесь завершен большой этап реконструкции, а уже зимой жители города смогут покататься на коньках.

Работы по модернизации стадиона имени Колющенко на улице Доватора начались в апреле этого года. Здесь за полгода произвели замену искусственного футбольного газона, обустроили баскетбольный корт, а также площадку с уличными тренажерами и беговые дорожки. Кроме того, были обновлены зрительские трибуны и установлено современное наружное освещение.

«Самые масштабные работы по реконструкции стадиона завершены. С наступлением тепла наведем здесь порядок, установим скейт-парк и памп-трек. Также в следующем году откроем новую волейбольную площадку. А пока на зиму здесь зальем каток», — отметил в своем телеграм-канале мэр Алексей Лошкин.

Отметим, что стадион уже открыт для посетителей. Заниматься на нем смогут как ученики спортшкол, так и все желающие. При этом вход на территорию комплекса свободный.

Напомним, что 30 ноября состоится открытие катка в челябинском парке имени Терешковой. В какие дни и в какое время он будет работать, мы рассказали сегодня, 25 ноября.