Сегодня, 19 декабря, на заседании Гордумы депутаты одобрили прибавку к окладам тренеров муниципальных спортшкол. Их зарплаты вырастут на 20 процентов. Об этом депутатам сообщил начальник управления физкультуры и спорта Челябинска Максим Клещевников.
Оклады тренеров вырастут с 6805 рублей до 8166 рублей. Также новые оклады будут получать инструкторы-методисты — 7641 рублей, а старшие инструкторы — 7788 рублей. Зарплаты вступят в силу с 1 января 2024 года.
«Увеличение размеров окладов осуществляется в соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый 2024 год. В составе расходов дополнительно предусмотрены расходы на увеличение штатной численности тренеров-преподавателей, а также на доведение индикатива заработной платы не ниже уровня 47 435 рублей», — рассказал Максим Клещевников.
Кроме того, Городская дума в двух чтениях утвердила бюджет Челябинска на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Он остается социально ориентированным. Расходы на социальные сферы составят 80% — 41 миллиард 984,9 миллиона рублей.
Добавим, что накануне губернатор Челябинской области наградил лучших спортсменов и тренеров региона по итогам 2023 года. Алексей Текслер вручил им денежные премии и благодарности, поблагодарив за высокие спортивные достижения и успехи, а также пожелал новых побед и поздравил с приближающимися новогодними праздниками.
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