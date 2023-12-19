В Челябинске зарплаты тренеров спортшкол увеличат на 20 процентов

Новые оклады утвердили на заседании Гордумы

«Увеличение размеров окладов осуществляется в соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый 2024 год. В составе расходов дополнительно предусмотрены расходы на увеличение штатной численности тренеров-преподавателей, а также на доведение индикатива заработной платы не ниже уровня 47 435 рублей»,

— рассказал Максим Клещевников.

