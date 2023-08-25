В Челябинске стартует гандбольный турнир памяти Виктора Давыдова

В борьбу за трофей вступают четыре команды

Сегодня, 25 августа, в ДС «Метар-Спорт» стартует традиционный предсезонный гандбольный турнир, посвященный памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. В этом году помимо хозяев соревнований примут участие команды из Уфы, Казани и Чехова, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Игры пройдут с 25 по 27 августа во дворце спорта «Метар-Спорт» в Челябинске. Четыре команды сыграют между собой круговой турнир, по итогам которого определятся победитель и призеры. Помимо хозяина соревнований «Динамо-Сунгуля» за трофей поборется команда Суперлиги «Акбузат» (Уфа), а также команды Высшей лиги «Чеховские медведи — 2» и «Зилант» (Казань).

Откроет турнир поединок «Чеховские медведи — 2» vs «Акбузат» (13:30), а в центральном матче сразятся гандболисты «Динамо-Сунгуля» и «Зиланта» (16:00).

Это уже второй предсезонный турнир для южноуральской команды. Ранее «Динамо-Сунгуль» занял третье место на Кубке губернатора Омской области. Там наша команда уступила «Пермским медведям» (29:35), местному «Скифу» (42:43) и выиграла у «Акбузата» (34:28).

Напомним, что в прошлом году «Динамо-Сунгуль» не смог выиграть домашний турнир. Южноуральцы одержали две победы, но этого не хватило, чтобы завоевать трофей. В решающем матче наша команда в равном поединке уступила «Пермским медведям» (33:35).

Возрастное ограничение: 0+