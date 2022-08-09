Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» занял второе место на турнире памяти Виктора Давыдова

Южноуральская команда одержала две победы в трех поединках

В Челябинске завершился предсезонный турнир по гандболу, посвященный памяти председателя Законодательного собрания области Виктора Давыдова. Южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль» занял итоговое второе место, уступив лишь «Пермским медведям», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В нынешнем межсезонье в штабе южноуральского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» произошли большие изменения. Директором клуба стал Андрей Косачев, спортивным директором — Вячеслав Нелюбин. Произошла большая ротация в составе команды. В этой связи традиционный предсезонный турнир и должен был дать ответ на главный вопрос — на что способно «Динамо-Сунгуль» в своем нынешнем состоянии. Игра команды и результат обнадежили болельщиков южноуральского клуба.

Уже в первом матче турнира «динамовцы» показали достойную игру против крепкого середняка Российской суперлиги — уфимского «Акбузата» (32:28). На следующий день выиграли у дебютанта Суперлиги омского СКИФа (37:31). И лишь в поединке с опытными и мастеровитыми «Пермскими медведями» южноуральцы уступили, но в борьбе — 33:35.

В итоге — второе место на домашнем предсезонном турнире. Тренерский штаб команды с оптимизмом может смотреть в будущее перед стартом нового чемпионата в Российской суперлиге.

Гандбол. Челябинск. Предсезонный турнир, посвященный памяти В. Ф. Давыдова.

Результаты матчей:

6 августа

«Динамо-Сунгуль» Снежинск — «Акбузат» Уфа — 32:28.

СКИФ (Омск) — «Пермские медведи» — 22:33

7 августа

«Пермские медведи» — «Акбузат» (Уфа) — 33:30

«Динамо-Сунгуль» — СКИФ (Омск) — 37:31

8 августа

«Пермские медведи» — «Динамо-Сунгуль» — 35:33

«Акбузат» — СКИФ (Омск) — 33:33 (16:15).