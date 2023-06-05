В Челябинске стартовала продажа билетов на Russian Judo Tour по дзюдо

Соревнования пройдут 24—25 июня в арене «Трактор»

Сегодня, 5 июня, стартовала продажа билетов на международные соревнования по дзюдо Russian Judo Tour в Челябинске. Этот статусный турнир пройдет в арене «Трактор» 24—25 июня и соберет сильнейших спортсменов страны и дружественных стран, сообщают организаторы мероприятия.

Подобные соревнования южноуральская столица будет принимать во второй раз. В прошлом году этап Russian Judo Tour прошел в УСК УралГУФК в рамках турнира, посвященного памяти Григория Веричева. Тогда хозяева татами завоевали 12 наград (3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей), а победителями соревнований стали Ирина Зуева (57 кг), Анастасия Холодилина (78 кг) и Арафат Боташев (100 кг).

В этот раз состязания пройдут на еще более высоком организационном уровне, станет другой и площадка для проведения мероприятия — челябинская арена «Трактор». Как и ранее, организаторами выступят Федерация дзюдо России совместно с Фондом поддержки спорта Челябинской области.

Каждый день утром пройдут предварительные поединки, а вечером в 17:00 — вечерний блок соревнований. В первый день определятся победители среди мужчин (60, 66 и 73 кг) и женщин (63, 70, 78 и свыше 78 кг), во второй — среди мужчин (81, 90, 100 и свыше 100 кг) и женщин (48, 52 и 57 кг). Торжественная церемония открытия — в субботу, 24 июня.

Планируется, что в Russian Judo Tour — 2023 в Челябинске выступят сильнейшие российские дзюдоисты, а также гости из дружественных стран — Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других. Они разыграют 14 комплектов наград.

Билеты, стоимость которых начинается от 200 рублей, можно приобрести на сайте и в Городских зрелищных кассах. При этом дети до 7 лет смогут посетить соревнования в сопровождении взрослых бесплатно.



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