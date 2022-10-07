В Челябинске стартовала продажа билетов на матч Кубка России по баскетболу

14 октября «Челбаскет» примет на своей площадке московскую «Руну»

Сегодня, 7 октября, в Челябинске стартовала продажа билетов на матч 1/16 финала Кубка России по баскетболу. Клуб «Челбаскет» примет на своей площадке 14 октября московскую «Руну». Стоимость билетов составляет 300 рублей, сообщает пресс-служба челябинской команды.



Челябинский клуб «Челбаскет» продолжает свой путь на Кубке России. После удачного выступления на «Финале четырех» Кубка С. Н. Тараканова, где челябинский клуб завоевал первый трофей в сезоне, южноуральцы получили путевку в 1/16 финала Кубка России. На домашнем паркете «Челбаскет» встретится с серебряным призером Суперлиги и бронзовым призером Кубка России прошлого сезона БК «Руна» (Москва).



Билеты на матчи доступны на сайте БК «Челбаскет» и в Городских зрелищных кассах. Отметим, что для детей до 14 лет действует скидка 50% по промокоду «Челбаскет-Славянка».

