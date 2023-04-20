Сегодня, 20 апреля, в Челябинске стартовал Кубок города по гандболу среди общеобразовательных учреждений. После 7-летнего перерыва руководители ГК «Динамо-Сунгуль», МБУ ДО СШ № 13 по гандболу, и областной Федерации решили возобновить городской турнир, сообщает региональный Минспорт.
Инициативу гандболистов поддержали 14 школ и лицеев Челябинска и выставили свои команды. Турнир проходит в два этапа. 20 и 21 апреля медали Кубка города разыграют 9 команд в младшей возрастной группы. А 24 и 25 апреля в борьбу за призовые места вступят 12 школьных коллективов старшего возраста.
Добавим, что ранее гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» дали мастер‑класс челябинским юным спортсменам. Совместную тренировку с ребятами провели пять игроков южноуральской команды.
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