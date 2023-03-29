Федерация гандбола России окажет помощь спортшколам Челябинской области

Представители ФГР ознакомились с условиями для тренировок юных спортсменов в Снежинске и Челябинске

«Для нас очень важно узнать, как живет гандбол в регионах, как занимаются дети, как работают тренеры и, конечно, передать опыт. Мы готовы помогать. Готовы помочь детским школам с инвентарем, готовы проводить обучающие семинары для местных специалистов, приглашайте — обязательно приедем. Главное, чтобы у вас, у регионов был интерес в развитии гандбола»,

— рассказал спортивный директор ФГР Дмитрий Бочарников.

«С тренерами в основном перед тренировками, да и после разговор короткий: если ищете методики для тренировок, смотрите наш сайт. На нем очень много методик, основанных, начиная на аналитике нашей сборной и заканчивая детской подготовкой. Новое — это всегда хорошо забытое старое. Если говорить прямо, то если даже брать те методики из далекого прошлого и современные, то можно говорить точно, что основу в них, что тогда, что сейчас составляет именно плотность работы, непосредственно интенсивность тренировочного процесса»,

— отметил заслуженный тренер России по гандболу Юрий Зайцев.



Спортивный директор Всероссийской федерации гандбола Дмитрий Бочарников и заслуженный тренер России Юрий Зайцев посетили Челябинскую область. Специалисты побывали в снежинской СШОР по гандболу, а потом отправились в челябинскую спортшколу № 13, сообщает региональный Минспорт.Встреча с челябинскими тренерами и юными спортсменами МБУ ДО СШ № 13 прошла в спорткомплексе «Динамо». Федерация гандбола России посещает Челябинскую область уже в четвертый раз.Через месяц челябинская команда примет участие в финале всероссийских соревнований по гандболу среди мальчиков до 14 лет и опробует новые методики, показанные специалистами.Добавим, что ранее в челябинском СК «Арена» гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» дали мастер‑класс челябинским юным спортсменам. Совместную тренировку с ребятами провели пять игроков южноуральской команды.