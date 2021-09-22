В Челябинске состоится открытие футбольного поля с искусственным покрытием

Новый спортивный объект построили на «Лыжной базе» у Комсомольского проспекта

На «Лыжной базе» у Комсомольского проспекта готов к открытию новый спортивный объект. 25 и 26 сентября на базе презентуют футбольные поля с искусственной травой. Площадь поля 7000 квадратных метров, одновременно здесь можно проводить две игры для команд 8×8 или четыре игры для команд 5×5.



Футбольное поле появилось на площадке, где зимой заливают каток. От катка отказываться не придется — поле построено по принципу «трансформера». В декабре пластиковый ворс покроют снегом и поверх зальют лед.

«В основе поля дренажный слой, состоящий из щебня и дресвы. Он нужен, чтобы отводить воду. Это немного усложняет процесс заливки катка. Если мы польем водой поле — вода просто уйдет. Поэтому сначала мы поле утрамбуем снегом, словно шапкой, а потом зальем каток»,— объяснил директор «Лыжной базы» Дмитрий Назаров журналисту ИА «Первое областное».

Объект строили на частные средства. Вокруг в рамках проекта возвели три корпуса, помещения в которых будут сдавать в аренду. В первом корпусе планируют открыть сауну и душ для спортсменов, а в третьем фуд-корт.

В последние выходные сентября на футбольном поле проведут спортивные матчи. 25 сентября состоится Кубок Открытия под эгидой Открытой Любительской Футбольной Лиги 8×8 Челябинской области для взрослых любительских команд. Старт в 10:00.

На следующий день, 26 сентября, пройдет Кубок Открытия для детских команд 5×5. На соревнования пригласили детские футбольные школы города, старт игр в 11:00.

В дальнейшем футбольные поля будут сдавать в аренду. Подробнее о новом спортивном центре на «Лыжной базы» мы рассказывали по ссылке.