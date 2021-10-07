В Челябинске состоится фитнес-конфенция «Фитурал»

На мероприятии пройдут лекции и мастер-классы по танцевальным направлениям и фитнесу

В южноуральской столице в ближайшие выходные, 9 и 10 октября, пройдет XXI фитнес-конвенция, в которой примут участие руководители, менеджеры, инструкторы и любители здорового образа жизни в Уральском регионе, сообщают организаторы мероприятия.

В программе конвенции — лекции и мастер классы по новым танцевальным направлениям и фитнесу. Традиционно состоится бесплатный фитнес-марафон для студентов и детей. Отметим, что подобные мероприятия позволяют привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физкультурой и спортом, что помогает в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».

9 октября на территории легкоатлетического комплекса им. Елены Елесиной пройдет конкурс фитнес-инструкторов International Fitness OPEN, победитель которого отправится на финал в Москву.

Фитнес-конвенция «Фитурал» — социально значимый проект для Челябинска и области, благодаря которому регион стал известен в мировом фитнес-сообществе. Организует мероприятие НП «Территория фитнеса» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Челябинской области. Ознакомиться с подробной программой фитнес-конвенции можно на официальном сайте мероприятия.