В Челябинске пройдет турнир среди студентов по киберспорту

В соревнованиях примут участие 35 участников из 6 команд

В Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ 13 мая пройдет киберспортивный турнир среди студентов. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «тактический трехмерный бой» в рамках региональной Универсиады образовательных организаций высшего образования, сообщает региональный Минспорт.35 студентов из шести команд будут соревноваться в программе CS: GO (Counter-Strike). Игры пройдут по олимпийской системе на выбывание в формате БО1 (игра до победы на одной карте). Финальный матч состоится в формате БО3 (игра до двух побед).Добавим, что в Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ работает вторая в России школа по киберспорту, в которой готовят будущих звезд международного уровня. Корреспондент Первого областного побывал на одной из тренировок геймеров для того, чтобы узнать — чему их будут обучать и какого результата в конечном итоге хотят добиться.