В Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ 13 мая пройдет киберспортивный турнир среди студентов. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «тактический трехмерный бой» в рамках региональной Универсиады образовательных организаций высшего образования, сообщает региональный Минспорт.
35 студентов из шести команд будут соревноваться в программе CS: GO (Counter-Strike). Игры пройдут по олимпийской системе на выбывание в формате БО1 (игра до победы на одной карте). Финальный матч состоится в формате БО3 (игра до двух побед).
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