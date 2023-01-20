В Челябинске с 20 по 22 января пройдет третий раунд Студенческой лиги РЖД по баскетболу. На паркете Дворца пионеров и школьников имени Н. Крупской сборная Челябинской области в челлендже C встретится с командами «Парма-КОР» (Пермь), «Алматинский легион» (Алматы) и сборной Белгородской области, сообщает региональная федерация баскетбола.
В сборную Челябинской области входят студенты из двух вузов — ЮУрГУ и УралГУФКа. Тренером является Владимир Емельянов, в прошлом игрок БК «Челбаскет». Весь тур пройдет в преддверии китайского Нового года, поэтому зрителей ждет интересная развлекательная программа.
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