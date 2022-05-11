В Челябинске в торговом городе «Алмаз» прошел турнир по баскетболу 3×3 «Кубок Победы». Впервые в истории челябинского баскетбола турнир состоялся в торговом комплексе. За призовой фонд в 50 тысяч рублей боролись 12 мужских и 4 женских команды, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
За третье место сражались команды «Savages» из Екатеринбурга и УралГУФК КЗ. Преимущество на протяжении всего матча переходило от одной команды к другой, играл была как на «качелях». В концовке, за 10 секунд до конца матча челябинские баскетболисты из УралГУФКа реализовали два штрафных броска и вырвали победу со счетом 21 — 20.
За победу в кубке боролись команды из Челябинска и Магнитогорска. Очень динамичная игра, в которой ни одна команда не хотела сдаваться. По итогам соревнований мужской «Кубок Победы» уехал в Магнитогорск, а женский — достался в упорной борьбе «Позитиву». Самым ценным игроком турнира стал Сергей Дубинин (ОСК-ММК).
Победители «Кубка Победы» выиграли призовой фонд в размере 50 тысяч рублей: 30 тысяч у мужчин и 20 тысяч у женщин. Также на мероприятии состоялся конкурс снайперов, данк-контест и конкурсы со зрителями и подарками.
Украшением турнира стал выставочный матч с приглашенными гостями — «Kostanay team» (Казахстан) и Команда Писклова. В состав второй команды вошел олимпийский призер по баскетболу 3×3, призер Суперлиги 1 Кирилл Писклов, а вместе с ним тренер по физической подготовке национальной сборной по баскетболу 3×3 Алексей Жердев. Оба именитых гостя воспитанники челябинской школы баскетбола.
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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