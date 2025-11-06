В Челябинске планируют построить крытый легкоатлетический манеж

Он будет располагаться на территории конноспортивного комплекса «Рифей»

Губернатор Алексей Текслер и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ они подписали на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре. Соглашение определит пути развития инфраструктуры, массового и профессионального спорта в регионе. Планируется, что в регионе реализуют проект строительства крытого легкоатлетического манежа на базе КСК «Рифей», передает корреспондент ИА «Первое областное».

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления совместной работы: развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию легкой атлетики среди населения, поддержку профессионального спорта и подготовку тренерских кадров.





Алексей Текслер подчеркнул особый статус легкой атлетики для региона и обозначил масштабные планы по ее развитию.

«Легкая атлетика не просто базовый вид спорта для Челябинской области. У нас большие традиции в этом виде спорта. Есть свои олимпийские чемпионы. Задача, которую мы себе ставим, — это развитие легкой атлетики, одного из самых массовых видов спорта с большим количеством дисциплин. У нас сегодня больше 50 тысяч человек занимаются этим видом спорта. Мы активно развиваем инфраструктуру, строим уникальные в масштабах страны объекты — это в первую очередь наш футбольный легкоатлетический манеж, который здесь представлен на стенде в виде макета. В следующем году мы завершим его строительство», — подчеркнул губернатор.

Губернатор также добавил, что в планах региона — строительство манежа с 200‑метровой беговой дорожкой на базе спортивной школы «Рифей». Кроме того, в Челябинске уже завершилась реновация стадиона имени Елесиной, а в следующем году область примет Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов по летним видам спорта.





«Челябинская область не раз становилась центром притяжения для нашего вида спорта. Только за последние пять лет в регионе дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять», — считает Петр Фрадков.

Отметим, что губернатор также пообщался со спортивным комментатором и журналистом Дмитрием Губерниевым и пригласил его посетить Всероссийскую летнюю спартакиаду сильнейших спортсменов России, которая пройдет летом 2026 года в южноуральской столице.