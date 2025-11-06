Челябинская область демонстрирует спортивные проекты региона на международном форуме

В этом году регион презентовал собственный стенд

В Самаре проходит главное спортивное событие года — XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Челябинская область представляет главные спортивные проекты региона на выставочном стенде. Его посетил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область ежегодно принимает участие в форуме. В этом году регион презентовал собственный стенд, посвященный ключевым достижениям в сфере спорта, физической культуры и развития адаптивного спорта.





В зоне футбола и хоккея представлены ХК «Трактор» и «Металлург», ФК «Челябинск», а также фестиваль дворового футбола «Метрошка». Зона адаптивного спорта оборудована тренажерами для людей с ограниченными возможностями.





Еще на стенде можно ознакомиться с макетом крытого футбольно-легкоатлетического манежа «Арена-Челябинск».





Погрузиться в атмосферу триатлон-кросса «Тургояк» можно при помощи VR-очков. Это проект, состоящий из серии спортивно-оздоровительных мероприятий (бег, плавание, кросс-триатлон, ультратриатлон и гонка на сапбордах), которые проводятся на базе озера Тургояк.





«Я всегда говорю, что нужно ломать стереотипы о нашем регионе. У нас замечательная, прекрасная, очень красивая природа. Поэтому мы и спортом занимаемся, и регион продвигаем, и наш туристический потенциал продвигаем. На Тургояке (и в Миассе в целом) у нас очень развита туристическая территория, и нужно находить разные активности в этой территории», — подчеркнул Алексей Текслер.





Сделать яркие кадры можно в фотозоне Парижского полумарафона. Кстати, на форуме губернатор Алексей Текслер дал старт второй волне регистрации на Парижский полумарафон в Челябинской области.