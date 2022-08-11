«В Челябинске ощутила себя мамой хоккеисток» — капитан «Белых медведиц» Екатерина Прозорова

Капитан южноуральского клуба рассказала о сибирских морозах, хоккейных городах и семейных ценностях

Она могла бы стать чемпионкой России в родном Иркутске по хоккею с мячом, но любовь к шайбе взяла свое. Екатерина Прозорова второй год выступает за челябинскую команду «Белые медведицы», является ее капитаном и одним из лидеров. Опытный игрок в интервью Первому областному поделилась ожиданиями предстоящего нового сезона, вспомнила с чего начиналась ее карьера и каким образом встретили ее в Челябинске нынешние партнеры по команде.

— Екатерина, ты в 7-летнем возрасте начала заниматься хоккеем. В таком возрасте обычно занятия спортом не выбирают.

— А я выбрала (улыбается). Правда, пришла в секцию по хоккею с мячом за компанию, с подружками-одноклассницами. К нам в школу пришла учитель по физкультуре и предложила записаться в спортивную секцию. Вот мы с девчонками дружно и записались. Но только потом узнали, что будем заниматься хоккеем с мячом.

— Разве такое возможно?

— Поначалу были занятия общефизической подготовкой — бегали, прыгали и т. п. А потом наступила зима... Тогда и узнали, чем заниматься будем, когда на лед вышли.

— И какие были первые впечатления?

— Честно говоря, уже особо и не помню. Но было холодно, да.

— А родители не отговаривали? Советовали бросить хоккей?

— Нет, для них главное было, чтобы мои тренировки не отражались на учебе. Позже, когда начались соревнования, сама ощутила на себе, что хоккей стал мешать учиться. Родители тогда начали сопротивляться и высказывать свое недовольство. Но было уже поздно — у меня появился такой азарт и интерес к хоккею, что меня уже бесполезно было остановить. Приходилось где-то находить время, чтобы догнать сверстников по школьной программе. Спасибо учителям, некоторые шли навстречу, помогали.

«Катюшка — девочка смышленая. Она заканчивала 11-й класс, много уроков в школе пропустила. А там учительница по математике строгая была. Говорит ей: „Ну, Прозорова, ты собралась с хоккейной клюшкой и шайбой на ЕГЭ приходить? Так знай — они тебе не помогут“. У дочки злость взыграла. Взялась за учебу основательно. И сдала ЕГЭ по математике в числе трех лучших учеников в классе. Закончила школу на одни „четверки“ и „пятерки“. На выпускном та учительница молчала — парировать было нечем. А все потому, что спорт дисциплинирует, воспитывает в детях ответственность», — говорит Татьяна Викторовна, мама Екатерины Прозоровой.

— В команде выделялась на общем фоне?

— Да, а все потому, что была старшей в коллективе. Девочек моего возраста почти не было, в основном играла с хоккеистками младше себя. Ну и ко мне прислушивались.

— В чем были главные сложности на первых порах?

— Умение терпеть и заставлять себя ходить на тренировки. Первое время мы занимались на озере. Лед на стадионе заливать еще было рано, это делали чуть позже. Вот мы шли пешком минут 30-40 до озера. Пока дойдешь — уже замерзнешь. А потом еще путь обратно. И так 6 раз в неделю. А климат сибирский, прямо скажем, суровый.

— Тренировки не отменяли?

— Практически нет. В лютые морозы сокращали время тренировок или делали больше паузы на отдых — отправлялись в подтрибунные помещения через 20-30 минут после начала занятия и отогревались там, затем снова на лед.

— Поэтому ты в хоккее с мячом не задержалась и сменила вид спорта в 17-летнем возрасте?

— Нет (смеется). Мне всегда импонировал хоккей с шайбой, но в Иркутске профессиональной команды не было. Как-то раз предложили нам покататься с мальчишками из ангарского «Ермака», а это в 30-40 минутах езды от Иркутска. Я как попробовала и загорелась, несколько месяцев так с ними и тренировалась. А потом тренер «Ермака» порекомендовал меня своему коллеге, возглавлявшему женскую команду «Бирюсу» из Красноярска. Съездила на просмотр, почти тут же подписала контракт с клубом.

— А ведь в Иркутске сильнейшие в стране женские команды по хоккею с мячом — «Сибскана» и «Метеор» много раз становились чемпионами России.

— Да, этот вид спорта в Иркутске очень хорошо развит. Как мужской, так и женский. Но, повторюсь, мне хоккей с шайбой ближе, прикипела душой и сердцем к нему.

— Сразу стала своей в команде и все стало получаться?

— Сложно давалось катание на льду, брала уроки у тренера по фигурному катанию. В «шайбе» совсем не так, как с «мячом» — техника катания совсем другая, нужна маневренность на ограниченном участке площадки.

— В «Бирюсе» ты отыграла три сезона. Почему не задержалась?

— Отдали в аренду в Екатеринбург. Я этому, кстати, рада была — в «Спартаке-Меркурий» симпатичная команда сформировалась, получила для себя новый опыт.

— А каким ветром тебя занесло в Казахстан?

— Поступило предложение, подумала — почему бы и нет? Другая страна, новые впечатления и эмоции. Да, уровень местного чемпионата уступает российскому. Главный минус был в том, что в чемпионате Казахстана выступало немного команд, соответственно мало игр. Хотя сам клуб «Томирис» достаточно крепкий. Уверена, что он и в ЖХЛ не затерялся бы. Слышала, что в этом сезоне руководство хотело заявиться в турнир, но что-то пошло не так.

— Поэтому вернулась в Россию, в «Ледяные крылья» из Ярославля?

— Нет, просто поступило предложение, от которого не смогла отказаться. Команда перспективная, хорошая, много талантливых девочек. Жаль, что финансовые проблемы в клубе начались не вовремя, со спонсорами в Ярославле не смогли решить вопрос. Ну, и я не смогла долго ждать у моря погоды. Как появился вариант с Челябинском — с радостью согласилась.

«Поначалу переживала за Катюшей, а теперь уже спокойна. Хотя и скучаю, конечно. Ей на месте не сидится, играет в разных городах. В Казахстане даже выступала. Говорю ей, давай-ка возвращайся в Россию, обстановка в мире ненормальная. Рада, что она меня послушалась. Но, наверное, хватит уже в хоккей играть — 30 лет девочке! Пора бы о будущем подумать, новой специальности. А она мне — «Мама, не наигралась я еще, хочу дальше хоккеем заниматься», — рассказывает Татьяна Викторовна.

— В Ярославле и Челябинске тебе доверяли роль капитана команды и его ассистента. Хотя такую роль обычно дают местным игрокам.

— В первом случае тренер так решил, а во втором девочки сами выбрали меня. Конечно, приятно на душе, когда тебе доверяют. Помню, после первой тренировки в Челябинске девочки ко мне подходят знакомиться. Спрашивают, мол, а сколько тебе лет? Я им отвечаю, а они мне: «О, к нам еще одна мама приехала!» Это было так мило и трогательно. Команда-то у нас молодая, некоторым девочкам нет и 18 лет. Так что порой ощущаю себя мамой наших хоккеисток (улыбается).

— Мне кажется, ты не из той категории капитанов, которые могут ругать или кричать на партнеров по команде.

— Ну, с горяча могу голос повысить, а потом неудобно себя чувствую. Диалог с девчонками нужен, но надо, чтобы он шел на пользу дела. Где-то надо их поддержать и приободрить, вселить уверенность.

— Успела ощутить на себя, что Челябинск — хоккейный город?

— Я выступала за команды в тех городах, где были клубы КХЛ. В Нур-Султане, Екатеринбурге и Ярославле тоже любят хоккей. Челябинск — не исключение. Жаль только, что женский хоккей не настолько популярный, как мужской. На домашние матчи женских команд приходят посмотреть в основном родственники и друзья.

— Какие-то еще виды спорта нравятся?

— Люблю смотреть футбол и баскетбол. В Екатеринбурге как-то ходила на игру женского клуба УГМК. Полные трибуны, атмосфера вокруг матча, яркое шоу — очень круто! Футбол по ТВ смотрю, но хотелось бы попасть на переполненный стадион на матч с яркой афишей.

— А в свободное время чем занимаешься?

— Нравится книги читать, жанры — разные. Могу прочесть умную книгу про психологию, а затем романтический роман. Каждый день перед сном читаю. Хотя в школе такой любви к книгам не было. Сейчас в поездки на игры или сборы всегда беру с собой книгу. Еще заинтересовала бьюти-сфера, окончила курсы на бровиста. Теперь практикуюсь на партнерах по команде — им приятно, а мне полезный опыт (улыбается).

«У нас книг много было, но дочкам до них не было дела. А теперь вся библиотека — это книги, ими прочитанные. Заполонили дом своей литературой. Катя мне как-то сказала, что у нее будет двое детей — дочка станет гимнасткой, а сын хоккеистом. Да я ж не против! Говорю ей — ты себе достойного человека сначала найди, чтобы любил, ценил, уважал тебя и твоих детей. Книги — это хорошо, но и о себе подумать надо», — говорит Татьяна Викторовна.

— Катя, а что дальше? Кем видишь себя после хоккея?

— Пока не знаю, хотя мысли на этот счет есть. Можно я оставлю их при себе? Сейчас есть огромное желание начать поскорей сезон и помочь команде показать хороший результат. Есть ощущение, что «Белые медведицы» усилились, могут побороться за высокие места. Мне нравится Челябинск, комфортно себя в нем чувствую. И меня это устраивает.

Фото: ХК «Белые медведицы», Виталия Визаулина и личного архива Екатерины Прозоровой.