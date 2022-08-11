В Челябинске объявили старт набора волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике

Организаторы соревнований планируют задействовать 115 добровольцев

Организаторы Всероссийской летней спартакиады по легкой атлетике в Челябинске объявили о старте набора волонтеров. Эти соревнования пройдут в ЛК им. Елены Елесиной с 25 по 28 августа. Организаторы планируют на них задействовать 115 добровольцев, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования пройдут на стадионе им. Елены Елесиной во всех дисциплинах легкой атлетики, кроме марафона, старт которого пройдет в Подмосковье. За победу будут бороться лучшие легкоатлеты России, авторы мировых рекордов и главных достижений сборной России по легкой атлетике за последние годы.

Добровольцы будут задействованы в нескольких направлениях: транспортная служба, спортивные состязания, службы размещения, координаторы движения потоков, координаторы точки питания, помощь в пресс-службе.

Напомним, что Всероссийская летняя спартакиада пройдет в 12 регионах страны. На ней выступят более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют комплекты наград в 39 видах спорта. Челябинская область примет соревнования по легкой атлетике.