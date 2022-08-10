В Минспорте РФ представили официальный сайт Всероссийской летней спартакиады

На портале будет оперативно размещаться вся информация о ходе соревнований

Сегодня, 10 августа, заработал официальный сайт Первой Всероссийской летней спартакиады. На нем организаторы будут публиковать репортажи, выкладывать фото и видео с соревнований, а также размещать информацию о результатах турниров по 39 видам спорта, сообщает Минспорт РФ.

На сайте представлены следующие разделы: «О Спартакиаде», «Инфоцентр», «Спортивные объекты», «Документы» и «Контакты». В скором времени будет доступен раздел «Соревнования», где будут представлены все виды спорта и расписания по каждому дню. Вся информация будет размещаться на сайте спартакиада2022.рф (spartakiada2022.ru).

С начала проведения соревнований будет также доступен раздел «Медиа» с фоторепортажами и видеохайлайтами. Напомним, на спартакиаде в 39 видах спорта примут участие около 10 тысяч спортсменов. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, входящие в состав сборных команд субъектов России.

Сегодня, 10 августа, стартуют первые соревнования в рамках Первой Всероссийской летней спартакиады. Откроет календарь турнир по гольфу в подмосковном гольф-клубе «Форест хиллс».

Турниры спартакиады пройдут на спортивных объектах 12 регионов страны. В Москве разыграют комплекты медалей по 18 видам спорта, Республика Татарстан проведет соревнования по 12 видам, Московская область — по 6, Санкт-Петербург — по 3. Челябинская область примет состязания по легкой атлетике. Они пройдут с 25 по 28 августа в ЛК им. Елены Елесиной.