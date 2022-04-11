В Челябинске мастер-класс для юных спортсменов даст олимпийский чемпион по дзюдо

Беслан Мудранов примет участие в открытой тренировке в клубе дзюдо Дениса Ярцева

Челябинский клуб по дзюдо Дениса Ярцева «Электрометаллург» посетит олимпийский чемпион Беслан Мудранов. Титулованный спортсмен посетит открытую тренировку юных спортсменов и даст им мастер-класс 14 апреля, сообщает пресс-служба ЧЭМК.

Кроме прославленного спортсмена в Челябинск приедут на специальные сборы юные дзюдоисты из Тюмени, Орска, Каменска-Уральского и других городов УрФО. В открывшемся в декабре прошлого года «Электрометаллурге» функционируют сразу несколько борцовских залов, поэтому места для занятий и соревнований хватит всем.

«Электрометаллург» оплачивает нашим гостям из уральских городов проживание в местной гостинице на время сборов, ведь визит гостей очень полезен для развития дзюдо в Челябинске. Таким образом, наши воспитанники расширяют свой спортивный кругозор — на совместных тренировках приобретается новый опыт, в ходе спаррингов с новыми партнерами познаются новые школы борьбы и манеры ведения схватки», — говорит главный тренер Центра дзюдо Денис Ярцев.

Кстати, Беслан Мудранов уже был в Челябинске — 10 лет назад титулованный дзюдоист выступил на чемпионате Европы, где выиграл золотую медаль.

«Мне тогда было 26 лет, победа на престижном соревновании, аншлаг на спортивной арене, где проходил турнир, запомнятся надолго. Поэтому у меня от Челябинска самые хорошие воспоминания», — признается спортсмен.

Челябинцы сделали всё, чтобы и на этот раз впечатления от города у олимпийского чемпиона были только положительные. 14 апреля юные дзюдоисты «Электрометаллурга» ждут Беслана Мудранова в гости, известный спортсмен проведет для челябинских мальчишек и девчонок показательную тренировку.

На сегодняшний день в Центре дзюдо «Электрометаллург» на двух площадках тренируется более 700 мальчишек и девчонок. ЧЭМК за свой счет снабжает Центр дзюдо необходимой спортивной экипировкой, которой хватает для всех желающих заняться спортом челябинцев. Обе школы постоянно ведут набор новых воспитанников, каждые два месяца начиная тренировки для групп, где состоят только новички.