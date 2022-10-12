В Челябинске 17 октября в конференц-зале УралГУФК пройдет мероприятие в рамках традиционного проекта «Спорт — путь к успеху». Со студентами и преподавателями вуза встретится олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Вход для всех желающих свободный, сообщает региональный Минспорт.
Сергей Устюгов — российский лыжник, олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски — 2016/2017. Выпускник кафедры управления физической культурой УралГУФК ответит на все вопросы учащихся спортивного вуза Урала.
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