Участники проекта «Герои Южного Урала» помогли «Трактору» выиграть у «Локомотива»

Их поддержка помогла челябинской команде одержать победу в чемпионате КХЛ

Хорошее настроение и положительные эмоции получили участники проекта «Герои Южного Урала», посетив хоккейный матч челябинского «Трактора» с ярославским «Локомотивом». Их поддержка помогла «черно-белым» одержать важнейшую победу над действующим обладателем Кубка Гагарина. О своих впечатлениях от увиденного участники проекта рассказали корреспонденту ИА «Первое областное».

Хоккейный матч с «Локомотивом» прошел 11 октября в ледовой арене «Трактор». Этот день вообще получился насыщенным для участников проекта «Герои Южного Урала». Одни из них приняли участие в соревнованиях «Кубок защитников Отечества», другие прошли теоретический курс второго модуля программы «Герои Южного Урала», пообщавшись с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

А завершился день совместным походом на хоккей. И вывеска у него была очень яркая: «„Трактор“ — „Локомотив“»! Супербитва финалистов Кубка Гагарина сезона-2025/2026. Уже в первом периоде челябинцы забросили в ворота действующих чемпионов КХЛ три безответные шайбы.

«Такой хоккей нам нужен! Красивый и зрелищный вид спорта, эмоции бьют через край. В нашей компании было немало ребят из Магнитогорска. Они хоть и болеют за „Металлург“, но сегодня все душой поддерживали „Трактор“», — отметил участник проекта «Герои Южного Урала» Станислав Корецкий.

Андрей Бережнев из Магнитогорска является атаманом второго военного казачьего отдела Оренбургского казачьего войска. И он большой фанат «Металлурга» и старается регулярно посещать домашние матчи команды. Но и за «Трактор» он тоже болеет всей душой.

«Знаю, что некоторые наши болельщики ревностно относятся к успехам земляков. Но что нам делить? Мы же из одного региона. Я считаю, что здорово, когда две хоккейные команды из Челябинской области так успешно выступают в КХЛ. Думаю, в этом сезоне каждая из них может побороться за Кубок Гагарина», — отметил Андрей Бережнев.

Напомним, что хоккейный матч «Трактора» с «Локомотивом» завершился со счетом 3:1 в пользу челябинской команды. Завтра, 14 октября, «черно-белые» принимают на своем льду омский «Авангард».