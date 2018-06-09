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/ Федор Конюхов сравнил Тургояк с океаном

Федор Конюхов сравнил Тургояк с океаном

Путешественник рассказал о детской парусной регате на Южном Урале.
сегодня в 10:38
  |  Спорт

Детская парусная регата на Кубок Федора Конюхова завершилась на Южном Урале. В последний день соревнований на Тургояк приехал сам знаменитый путешественник. Федор Конюхов рассказал о своих впечатлениях от турнира.

Мы проводим регату на Кубок Конюхова на Тургояке уже 7 лет. За это время многое изменилось, даже дети. Мы развивали класс «оптимист» — это самые маленькие, дальше не хотели. А эти дети вырастают и говорят, что хотят дальше заниматься парусным спортом. Поэтому мы вынуждены развиваться дальше. Это сама жизнь подсказывает. — рассказал сайту «Первый областной» путешественник Федор Конюхов.

По результатам соревнований первое место занял юный яхтсмен из Екатеринбурга. Южноуральская команда заняли третье место.

С детьми интересно потому, что у них есть будущее, они мечтают. Они хотят что-то создать, выиграть, уйти в кругосветное плавание или подняться на Эверест. Меня это трогает. С ними я возвращаюсь в свое детство. Они смотрят на Тургояк будто на океан. Взрослые так не посмотрят, им здесь будет тесно. — продолжает Федор Конюхов.

Напомним, за право плучить Кубок путешественника Федора Конюхова боролись 84 юных спортсмена со всей России. Среди них представители Челябинска, Миасса, Снежинска и Озерска.

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