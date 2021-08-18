Три южноуральских легкоатлета выступят на чемпионате мира среди юниоров

На старт соревнований в Кении выйдут Екатерина Домнина, Дмитрий Грамачков и Елена Сборец

Сегодня, 18 августа, в Найроби (Кения) стартует чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. В нем выступят 23 российских спортсмена, имеющих нейтральный статус, в том числе три атлета из Челябинской области, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

На состязаниях в столице Кении будет разыграно 45 комплектов наград — по 22 среди юниоров и юниорок, а также один смешанный (в эстафете 4×400 м). Тренерский штаб сборной России включил в заявку команду 23 спортсмена, куда вошли и три атлета из Челябинской области. В состязаниях по спортивной ходьбе выступят Дмитрий Грамачков и Елена Сборец (оба — на дистанции 10 км), а также в беге на 3000 м с препятствиями — Екатерина Домнина.

Должна была выступить в соревнованиях и Юлия Халилова из Челябинска, которая на июльском первенстве Европы завоевала золотую медаль. Однако в связи с простудой она вынуждена пропустить главный старт сезона. На этих же соревнованиях в Таллине, напомним, Дмитрий Грамачков стал бронзовым призером.

Соревнования в Найроби завершатся 22 августа. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч-Арена» в разделе «Легкая атлетика — анонсы трансляций».