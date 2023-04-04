Три команды из Челябинской области выступят в пятом тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3

В мужском «претенденте» сыграют «Курчатов», «Уралец» и «Металлург»

Российская федерация баскетбола утвердила список участников пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3×3. В мужском «претенденте» примут участие три южноуральские команды «Курчатов», «Уралец» и «Металлург». Соревнования пройдут в московском ТРЦ «Мега Теплый Стан» с 21 по 22 апреля, сообщает пресс-служба РФБ.В женском турнире выступят шесть команды в двух отдельных этапах: «Парма-КОР» (Пермь), «Самара» (Самара), «Спарта» (Воронеж), «Тулпар» (Казань), «Энергия» (Иваново) и COP-Petersburg (Санкт-Петербург).Среди мужских клубов состоятся два этапа «Претендента». В них примут участие «Искра» (Ростов-на-Дону), «Красный якорь» (Нижний Новгород), «Курчатов» (Челябинск), МАИ-МБА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «От А до Я» (Казань), «Союз» (Химки), «Уралец» (Златоуст), «ХелиТаб СКСО» (Екатеринбург), Bionord (Пермь), Khimki Power (Химки) и Stella-Pro (Екатеринбург). Посев групп будет произведен позднее.Напомним, что в прошлом этапе чемпионата России по баскетболу 3×3 челябинский клуб «Курчатов» провел три матча, в которых одержал одну победу. Перед турниром состав южноуральцев пополнил форвард «Челбаскета» Александр Темников.