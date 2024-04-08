Тхэквондисты Челябинской области заняли третье место на чемпионате УрФО

Соревнования в Тюмени собрали более 400 спортсменов

В Тюмени подвели итоги чемпионата и первенства Уральского федерального округа по тхэквондо ГТФ. В тройке призеров в командном зачете финишировали спортсмены Челябинской области. Они уступили лишь хозяевам состязаний и соседям из Свердловской области. Большинство южноуральских тхэквондистов возвращаются домой с медалями, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат и первенство УрФО собрали более 400 участников из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также команды из ХМАО и ЯНАО. Победителями в командном зачете стали хозяева, второе место — у представителей Свердловской области, а замкнули тройку призеров представители Челябинской области.

В чемпионате УрФО среди взрослых спортсменов отличилась Елизавета Пастухова. В весовой категории до 52 кг она завоевала три серебряные медали (в разделах «хьенг», «масоги» и «стоп-балл»). В первенстве среди юношей 15—17 лет достойно выступил Игорь Лапаев, у него полный комплект наград. В этой возрастной категории призерами соревнований также стали Артур Могилев, Сергей Коблов, Данил Васильев и Виктория Юмасултанова.

Сборная Челябинской области среди юношей 15—17 лет выиграла и командные состязания в разделе «хьенг». В ее составе золото завоевали Игорь Лапаев, Сергей Коблов, Артур Могилев, Илья Мананников и Данил Васильев.

Призовые места заняли южноуральские спортсмены и в возрастной категории 12—14 лет. Так, медали различного достоинства достались Веронике Игнатовой, Степану Деулину, Артему Велигуре, Олегу Альту, Марии Ломовой, Виктории Кузнецовой, Аделине Шумовой и Валерии Филипповой. Кроме того, челябинки завоевали золото в командных состязаниях. Здесь отличились Виктория Кузнецова, Мария Ломова, Вероника Игнатова и Валерия Филиппова.

Все челябинские тхэквондисты представляют СШОР «Конас» и Челябинскую региональную общественную организацию ГТФ. Призеры состязаний в Тюмени завоевали путевки на чемпионат и первенство России.