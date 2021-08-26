Тимур Моргунов из Челябинска выступит на турнире «Бриллиантовая лига» по легкой атлетике

Южноуралец поборется за медали престижных соревнований в прыжках с шестом

Сегодня, 26 августа, в швейцарской Лозанне стартует 10-й этап «Бриллиантовой лиги» — крупнейших международных соревнований по легкой атлетике. В них выступят четыре российских спортсмена с нейтральным статусом, в том числе и челябинец Тимур Моргунов, который претендовал на участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Состязания «Бриллиантовая лига» являются самыми престижными коммерческими турнирами в легкой атлетике. В них, как правило, выступают звезды «королевы спорта». И даже сейчас, после того как завершились состязания в олимпийском Токио, многие топовые мировые лидеры нашли в себе силы для старта на этом турнире.

Выступит на турнире и челябинец Тимур Моргунов. Российский прыгун с шестом до последнего момента претендовал на участие в Олимпийских играх — 2020. Он выполнил все необходимые условия отбора, однако не попал в список десяти российских легкоатлетов, поскольку не получил своевременного статуса нейтрального спортсмена от Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

На «Бриллиантовой лиге» в Лозанне у южноуральца теперь есть прекрасная возможность доказать то, насколько он готов был к сражениям за медали Токио. Тем более что в прыжковом секторе с ним будут соперничать действующий олимпийский чемпион Арманд Дюплантис из Швеции и обладатель серебряной награды Кристофер Нильсен. В столице Японии эти спортсмены показали результат 6,02 и 5,97 м. Напомним, что в активе челябинца был успешный прыжок за 6 м.

Помимо Моргунова, в составе российской команды в Лозанне выступят Илья Иванюк (прыжки в высоту), Полина Миллер (бег 400 м) и олимпийская чемпионка — 2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Состязания по прыжкам в высоту среди мужчин стартуют в 22:35 по челябинскому времени.