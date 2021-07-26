Теннисистка из Челябинска выбыла из борьбы за медали Олимпийских игр

Екатерина Александрова во втором круге соревнований проиграла Наде Подорошке из Аргентины

На олимпийском турнире среди женщин в одиночном разряде прекратила борьбу за медали челябинка Екатерина Александрова. В 1/16 финала она уступила в двух сетах Наде Подорошке из Аргентины — 1:6 и 3:6, выбыв из турнира.

Для выявления победителя в матче соперницам потребовалось сыграть 1 час и 14 минут. У россиянки игра не сложилась: за это время Александрова ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Напомним, ранее в первом круге челябинская теннисистка выбила из розыгрыша Элизе Мертенс в трех сетах, затратив на это почти три часа. Возможно, тот матч отнял у Екатерины слишком много сил, которых не хватило в сегодняшней игре.

Таким образом, в женской одиночной сетке на Олимпиаде осталась только одна представительница России — Анастасия Павлюченкова, которая сыграет в третьем круге соревнований.