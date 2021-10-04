Тело в деле! В Челябинске подвели итоги регионального турнира по бодибилдингу и фитнесу

Сильнейшие южноуральские атлеты выступят на чемпионате России

В Челябинской области бодибилдинг и фитнес переживает период расцвета. Областные соревнования собирают большое количество участников, региональная команда входит в тройку сильнейших по стране, а мастера-профессионалы успешно выступают на международных турнирах. В минувший уик-энд в южноуральской столице прошел открытый чемпионат области, который по своему масштабу не уступает всероссийским состязаниям.

Программа состязаний по бодибилдингу и фитнесу с каждым годом растет. За последние четыре года в нее были добавлены 11 новых дисциплин. Причем как «классических» видов, так и тех, которые в большей степени ориентированы на любителей. Все это делается в угоду зрелищности и массовости. Хотя эти и новые дисциплины имеют мало общего с тем культуризмом, который стоял у истоков своего развития.

«У человека должен быть выбор. В силу своей генетической предрасположенности не все готовы и могут выступать в состязаниях с соперниками, которые априори больше предрасположены к достижению высоких результатов. И не все спортсмены-любители стремятся к тому, чтобы выступать, к примеру, в классическом бодибилдинге. Это как в кикбоксинге, где есть разные виды контакта в боях, а есть и бесконтактные сольные композиции», — объясняет руководитель региональной федерации бодибилдинга и фитнеса Иван Литвак.

Именно этим объясняется и большое количество участников нынешних состязаний. Причем в них заявились не только спортсмены Челябинской области, но и гости из соседних регионов. Впрочем, главным образом у атлетов интерес к этому турниру был вызван и тем, что именно по его итогам будет сформирована региональная команда для участия в чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 21 по 25 октября.

Организаторы сознательно сдвинули сроки областных состязаний так, чтобы спортсмены имели возможность выйти на пик формы к главному национальному старту года. От этого выиграли все — как сами атлеты, так и зрители, которые могли наблюдать за спортсменами в оптимальной форме.

«Подготовку к этому турниру я начала с января этого года. Для меня это первый опыт участия в таких состязаниях. Период „сушки“, работы в тренажерном зале, жесткая диета… Все это очень сильно выматывает. А еще не было понимания того, как оценивают выступление судьи, как я выгляжу в сравнении с другими. Не скрою, удивилась тому, что победу присудили мне. Теперь буду ставить перед собой новые цели и задачи», — призналась победительница в абсолютной категории «Мастера» Ольга Долгих из Челябинска.

Еще одна победительница соревнований, но уже в категории «Мастера старше 40 лет», Александра Головина, парикмахер по профессии, призналась, что старается постоянно держать себя в форме. Поэтому так называемая «сушка» организма ее коснулась в меньшей степени. Главными в подготовке к соревнованиям стали более интенсивные занятия в тренажерном зале.

«Ровно три года назад я впервые увидела состязания по бодибилдингу. Загорелась идеей самой принять в них участие. А тут еще и тренер, Ирина Коваленко, предложила попробовать. Она посчитала, что у меня есть какая-то предрасположенность к этому виду спорта. У меня не было никакой базовой подготовки, начинали заниматься практически с нуля. И, как видите, этого хватило для того, чтобы победить на турнире. Да, приходилось нелегко, но все это достижимо, если ставить перед собой цель и делать все для того, чтобы ее достигнуть», — говорит Александра Головина.

Значительного прогресса в результатах добиваются и те, кто уже на высоком уровне выступает и представляет регион на всероссийских и международных турнирах. На последних двух чемпионатах России Челябинская область финиширует в тройке призеров в командном зачете. После Москвы и Санкт-Петербурга. Это очень весомый и значимый результат, если учесть, что лет 8—10 назад наш регион не входил в десятку сильнейших.

Специалисты и спортсмены связывают это с бурным ростом фитнес-индустрии в регионе. В областном центре за последние годы появилось множество тренажерных залов и фитнес-клубов, растет спрос на эти услуги. А количество переходит в качество. В условиях конкурентной среды и общего интереса к занятиям силовыми видами спорта рождаются уникальные и сильные спортсмены, которые громко заявляют о себе на международных стартах. Среди них, например, чемпионы мира среди профессионалов Татьяна Мандолина и Роман Халиулин.

«Я считаю, что у нас региональная федерация выбрала правильный вектор и курс развития, построила грамотные отношения с фитнес-клубами и спортсменами. Люди видят перспективу и возможности для роста. У них есть перед глазами примеры, на которых можно и нужно равняться. Все это положительно сказывается на общем уровне развития бодибилдинга в регионе», — считает Никита Кузнецов, победитель соревнований в классическом бодибилдинге.

Закрепить успех и показать свой высокий уровень подготовки сильнейшие южноуральские атлеты могут уже совсем скоро — с 21 по 25 октября в Тюмени состоится чемпионат России. На этот турнир сборная Челябинской области отправится в своем сильнейшем составе. Цель — как минимум повторить результаты двух предыдущих лет, а по возможности — бросить вызов представителям Москвы и Санкт-Петербурга.