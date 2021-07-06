Телеведущий Константин Устьянцев стал финалистом конкурса КХЛ ТВ

Спортивный комментатор ОТВ вошел в десятку лучших в стране

Федеральный спортивный канал КХЛ ТВ организовал конкурс на звание лучшего хоккейного комментатора. Экспертная комиссия рассмотрела более 200 заявок, определив десятку лучших, сообщается на сайте КХЛ. Среди финалистов конкурса оказался и телеведущий, спортивный комментатор ОТВ Константин Устьянцев.

«Континентальная хоккейная лига поздравляет победителей первого этапа и сообщает, что финал конкурса комментаторов пройдет в Москве 14 августа 2021 года. Победитель финала конкурса комментаторов получит возможность стать частью команды КХЛ ТВ, а также прокомментировать предсезонные игры клубов КХЛ»,— говорится в обращении лиги.

По словам самого Константина, он рад представить хоккейный город на федеральном уровне.

«Это отличная возможность показать свои умения более широкой аудитории и посоревноваться с лучшими представителями профессии из других городов. Хоккейный мир должен быть в беспокойстве, Челяба начинает рулить»,— сказал Устьянцев.