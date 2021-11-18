Team Spirit — среди номинантов на звание лучшей киберспортивной команды года

Победители международного турнира The International 10 по Dota2 претендуют на еще одну победу

Российская команда Team Spirit во главе с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста номинирована на звание лучшей киберспортивной команды года. Она претендует на самую престижную в киберспорте награду The Game Awards-2021, сообщает Федерация компьютерного спорта России.

В номинации «Лучший киберспортсмен» также представлен игрок команды Team Spirit Магомед Халилов, а за награду «Лучший киберспортивный тренер» поборется наставник команды Айрат Газиев.

Победителей выявят по результатам онлайн-голосования. Церемония вручения наград состоится 10 декабря в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, в октябре Team Spirit стала победителем международного турнира International 10 по Dota2 в Бухаресте (Румыния), который в киберспорте приравнен к чемпионату мира. Пять участников команды выиграли солидный призовой фонд в размере 18 миллионов долларов.