«Такие масштабные соревнования у нас впервые»: Ирина Текслер открыла Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо

Мероприятие проходит в Челябинске 30 и 31 января

Накануне в Челябинске стартовали соревнования на Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо. Ирина Текслер, недавно возглавившая попечительский совет региональной федерации дзюдо, отметила, что в этом году соревнования проходят уже в двадцатый раз.

«Этой традиции уже двадцать лет, у нас круглая дата. Сегодня у нас впервые такие масштабные соревнования: 24 региона, 284 спортсмена. Видно, что они заряжены на борьбу и будут бороться за этот кубок. Зрителей нет, но самих участников столько, что они заполняют все трибуны согласно требованиям Роспотребнадзора»,— отметила супруга губернатора Челябинской области.

С 2004 года соревнования проходят в стенах Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера, и Ирина Текслер отметила, что благодаря таким клубам жители Челябинской области — как дети, так и взрослые — могут заниматься любимым видом спорта.

«У нас дзюдо занимаются более семи тысяч человек!»— сообщила глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области.

Напомним, первый день соревнований прошел для южноуральских спортсменов довольно успешно: они завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовых медали. Подробнее можно узнать здесь.