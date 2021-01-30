Семь медалей завоевали южноуральцы в первый день домашнего Кубка губернатора по дзюдо

В активе команды Челябинской области — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовых медали

В Челябинске закончился первый день соревнований на Кубок губернатора региона по дзюдо. Южноуральские спортсмены в субботу, 30 января, принесли в копилку команды семь наград: одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.



Три из пяти выигранных призовых мест на счету женщин. В категории до 48 килограмм серебряную медаль завоевала Владлена Фарахутдинова. В финальном поединке она уступила Юлии Семиколеновой из Москвы. Бронзовые медали, в весовых категориях до 52 и до 57 килограммов достались Виктории Васильченко и Ирине Зуевой. В весе до 63 килограммов третье место завоевала Алевтина Гаитова.

У мужчин серебряную медаль в весе до 60 килограммов завоевал Билолиддин Абдалимов, уступивший в финале Егору Цветкову из Башкортостана. Единственным обладателем первого место на домашнем Кубке губернатора стал Алексеенко Никита. Борец, выступающий в весе до 66 килограммов одолел пятерых соперников, а в финале оказался сильнее Ислама Циканова из Кемеровской области. В этой же категории третье место на счету Александра Куликовских.

Всего на Кубке губернатора Челябинской области за призовые места борются 268 спортсменов из 24 регионов России. 89 из них представляют Челябинскую область. В воскресенье, 31 января, дзюдоисты разыграют оставшиеся комплекты наград. Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера, особые надежды поклонников этого вида спорта связаны с Ренатом Саидовым. Южноуралец выступит в весе свыше 100 килограммов. Титулованный дзюдоист заявился на турнир, несмотря на недомогание перед соревнованиями.

«Бронзовый призер чемпионатов мира-2014 и Европы-2015, участник Олимпийских игр-2016. Он — самый титулованный на нашем турнире. Сомневался бороться или нет, была легкая простуда»,— пояснили представители ЦОП имени Миллера.

Отметим, Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо — один из самых престижных турниров в России. Соревнования носят статус «Мастерских», это означает, что их победители могут выполнить норматив и получить статус «Мастер спорта России». По итогам турнира лучший регион получит Кубок губернатора. За всю историю турнира главный трофей никогда не покидал пределов Челябинской области.