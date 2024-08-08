Самая сильная женщина России побила новый рекорд! Жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева отличилась на соревнованиях в Омске, где проходил международный фестиваль по силовому экстриму. Южноуральская спортсменка смогла отбуксировать автопоезд общим весом 12 тонн за 22,99 секунды — это новый рекорд России. О своем достижении Екатерина Зайцева сообщила в соцсетях.
На международном фестивале по силовому экстриму «Сила Сибири» в Омске состоялась матчевая встреча между силачами России и Китая. Победу одержала наша команда. В ее составе выступила и магнитогорская спортсменка Екатерина Зайцева.
Она выступила в нескольких упражнениях на силу и выносливость, но больше запомнилась зрителям тем, как установила рекорд России в буксировке автопоезда весом 12 тонн.
«Это состязание называется „Арм-овер-арм“ — пять автомобилей были связаны между собой тросом. Их общий вес составил 12 тонн. Мне необходимо было в одиночку их протащить на определенное расстояние. Удалось это сделать за 22,99 секунды. Это новый рекорд России», — рассказала Екатерина Зайцева.
Это уже не первое подобное достижение в карьере суперсильной женщины. В ее активе несколько рекордов в пауэрлифтинге. В прошлом году магнитогорская «железная леди» установила мировой рекорд, подняв штангу весом 295 кг.