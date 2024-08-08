Магнитогорская силачка Екатерина Зайцева установила новый рекорд России

Она отбуксировала автомобили общим весом 12 тонн за 22,99 секунды

Самая сильная женщина России побила новый рекорд! Жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева отличилась на соревнованиях в Омске, где проходил международный фестиваль по силовому экстриму. Южноуральская спортсменка смогла отбуксировать автопоезд общим весом 12 тонн за 22,99 секунды — это новый рекорд России. О своем достижении Екатерина Зайцева сообщила в соцсетях.

На международном фестивале по силовому экстриму «Сила Сибири» в Омске состоялась матчевая встреча между силачами России и Китая. Победу одержала наша команда. В ее составе выступила и магнитогорская спортсменка Екатерина Зайцева.

Она выступила в нескольких упражнениях на силу и выносливость, но больше запомнилась зрителям тем, как установила рекорд России в буксировке автопоезда весом 12 тонн.

«Это состязание называется „Арм-овер-арм“ — пять автомобилей были связаны между собой тросом. Их общий вес составил 12 тонн. Мне необходимо было в одиночку их протащить на определенное расстояние. Удалось это сделать за 22,99 секунды. Это новый рекорд России», — рассказала Екатерина Зайцева.

Это уже не первое подобное достижение в карьере суперсильной женщины. В ее активе несколько рекордов в пауэрлифтинге. В прошлом году магнитогорская «железная леди» установила мировой рекорд, подняв штангу весом 295 кг.