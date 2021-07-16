Студент УралГУФКа одержал победу на коммерческом турнире по легкой атлетике

На своем первом международном старте Константин Холмогоров взял золото в беге на 800 метров

В финском городе Йоэнсуу завершился крупный международный старт по легкой атлетике, на котором дебютировал студент Уральского государственного университета физической культуры Константин Холмогоров. Ему удалось стать лучшим в беге на 800 метров.

Двукратный чемпион России одержал красивую победу, показав результат 1.45,51. Второе и третье места заняли скандинавские спортсмены Йохан Рогестед (1.47,27) из Швеции и Йоннас Ринне (1.47,28) из Финляндии.

Константин Холмогоров родился и вырос в Пермском крае, является студентом челябинского УралГУФКа. На прошедшем чемпионате России в Чебоксарах 25-летний спортсмен занял первое место в беге на дистанциях 800 и 1500 метров. При этом Всероссийская федерация легкой атлетики не включила его в десятку российских спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио даже несмотря на наличие нейтрального статуса.

Напомним, что из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов, которые будут выступать в Токио в нейтральном статусе. Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что не выступит на Олимпийских играх челябинский прыгун с шестом Тимур Моргунов, который выполнил все условия отбора, но получил слишком поздно нейтральный статус легкоатлета.