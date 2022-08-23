Женская хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Челябинский клуб «Белые медведицы» проведет 32 матча, а откроют турнир гостевыми поединками 19 и 21 сентября в Воскресенске с командой «7.62», сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Первые домашние матчи чемпионата ЖХЛ «Белые медведицы» проведут 3 и 4 октября против СКСО из Екатеринбурга. В сезоне-2022/2023 будет 92 игровых дня. Из них 32 будут включать два матча и только 10 — три встречи.
В течение регулярного чемпионата запланированы два перерыва: для проведения Матча звезд ЖХЛ в Челябинске (2—5 декабря) и на новогодние каникулы (30 декабря — 6 января). Также будут три международные паузы: с 1 по 13 ноября, с 6 по 19 декабря и с 31 января по 16 февраля.
В плей-офф выйдут четыре лучшие команды регулярного чемпионата, первая сыграет с четвертой, вторая против третьей. Финальная серия пройдет до трех побед.
Напомним, что капитан челябинской команды Екатерина Прозорова в интервью Первому областному информагентству поделилась ожиданиями от предстоящего нового сезона, вспомнила, с чего начиналась ее карьера и каким образом встретили ее в Челябинске нынешние партнеры по команде.
Также в нынешнем межсезонье в штабе челябинского клуба произошли изменения в тренерском штабе, а команда усилилась опытными и титулованными хоккеистками.
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