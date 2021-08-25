Спортсмены из Челябинска вышли в финал Паралимпийских игр в Токио

Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев будут бороться за медали в плавании

Сегодня, 25 августа, дебютировали на Паралимпиаде-2020 южноуральские спортсмены. В предварительных заплывах выступили челябинские пловцы. Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев сумели выйти в финал соревнований и в вечерней программе будут бороться за медали Паралимпиады.

Одна из главных надежд российской сборной по плаванию ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями) Валерия Шабалина выступила в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. В этом виде программы она является главным претендентом на золото, являясь рекордсменкой мира. На чемпионате мира — 2019 в Лондоне челябинка побила высшее мировое достижение, преодолев дистанцию за 1.03,68.

В Токио подопечная Татьяны Новиковой подтвердила свой статус фаворита, выиграв свой предварительный заплыв с результатом 1.05,37, побив при этом рекорд Паралимпиад. Второй результат у главной соперницы россиянки — австралийки Пэйдж Леонхардт (1.06,93), третьей к финишу пришла британка Луиза Фиддс (1.07,68).

Финальный заплыв с участием Валерии Шабалиной стартует в 14:10 по челябинскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет в специальном разделе на сайте Паралимпийского комитета России.

Выступит в финале соревнований по плаванию среди спортсменов ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) еще один челябинский спортсмен. Дмитрий Черняев успешно преодолел свой квалификационный заплыв на 200 м вольным стилем, показав третий результат (2.48,18). С 6-м временем челябинец отобрался в финал, который состоится в 16:00 по челябинскому времени.

Сегодня ИА «Первое областное» запустило новую рубрику «Сильные духом», посвященную выступлению российских паралимпийцев на Играх-2020 в Токио.