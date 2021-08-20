Спортсменка из Магнитогорска выступит на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике

Сегодня Екатерина Домнина стартует в беге на 3000 м с препятствиями

Сегодня, 20 августа, в городе Найроби (Кения) выйдет на старт южноуральская спортсменка Екатерина Домнина. На чемпионате мира среди юниоров среди спортсменок не старше 20 лет она выступит в забеге на 3000 м с препятствиями, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Мировое первенство в столице Кении стартовало 18 августа. В нем будут разыграны 45 комплектов наград. Примут участие в состязаниях и 23 российских легкоатлета, в том числе три представителя Челябинской области.

Сегодня, 20 августа, в состязаниях в беге на 3000 м с препятствиями стартует Екатерина Домнина из Магнитогорска. А уже завтра, 21 августа, на старт 10-километровой дистанции выйдут два южноуральских ходока. В 11:15 по челябинскому времени начнутся соревнования среди мужчин, где выступит Дмитрий Грамачков. А в 12:20 на старт выйдут девушки, где наш регион представит Елена Сборец.

Отметим, что должна была выступить на соревнованиях и Юлия Халилова из Челябинска, которая на июльском первенстве Европы завоевала золотую медаль. Однако в связи с простудой она вынуждена пропустить главный старт сезона. На этих же соревнованиях в Таллине, напомним, Дмитрий Грамачков стал бронзовым призером.

Соревнования в Найроби завершатся 22 августа. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч-Арена» в разделе «Легкая атлетика — анонсы трансляций».